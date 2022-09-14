Владивосток, 14 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Приморье господдержку получил крупнейший на Дальнем Востоке завод по производству фасадных материалов — выдан первый грант на компенсацию процентов по банковским кредитам на пополнение оборотных средств. Предприятие покрывает ставку по кредиту в размере 8% годовых за счёт компенсации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Prokuror-kaluga.ru Кредиты

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Отмечается, что обратиться за грантами могут любые предприятия обрабатывающих отраслей промышленности за исключением пищевых производств.

«Мера действует до конца текущего года. Это отличная возможность для предприятий в непростых экономических условиях снизить финансовую нагрузку и получить доступ к дешевым заёмным ресурсам», — пояснил министр промышленности и торговли Сергей Калитин.

Обязательным условием получения гранта является заключение кредитного договора в период с 20 апреля по 20 ноября 2022 года.

Заявки от производственных и промышленных предприятий Фонд развития Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, развивать сельский туризм на территории Аткарского района Саратовской области будет местный фермер, который стал одним 73 победителей конкурсного отбора проектов развития сельского туризма, проводимого Минсельхозом России. Всего в конкурсе были представлены 223 заявки из 63 регионов страны.