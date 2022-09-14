Обнинск, Калужская область, , 10:26 — REGNUM Использование новых технологий в неядерных областях экономики России станет одной из тем научно-технической конференции «Теплофизика-2022», которая 14 сентября открылась на базе Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского в Обнинске Калужской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя программного комитета «Теплофизики-2022», доктора технических наук Александра Сорокина.

В Физико-энергетическом институте им. А. И. Лейпунского ippe.ru

В течение трёх дней учёные обсудят актуальные научно-технические вопросы теплофизики реакторов нового поколения, поделятся результатами фундаментальных и поисковых исследований гидродинамики, тепломассообмена, физической химии и технологии жидких металлов. В научном форуме примут участие представители 23 организаций и предприятий Госкорпорации «Росатом», Российской академии наук и высших учебных заведений.

«На конференции будут работать семь секций по различным тематикам, прозвучат 95 докладов. В заключительный день будут подведены итоги, а также состоится награждение победителей традиционного конкурса молодых ученых», — отметил Александр Сорокин.

Первая Всесоюзная конференция по жидким металлам была проведена в 1955 году в Лаборатории В, правопреемником которой является Физико-энергетический институт Обнинска. С тех пор было проведено более 40 крупных научно-технических мероприятий с различным статусом: от отраслевого семинара до международной конференции.

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