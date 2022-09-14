Самара, 14 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Темпы проведения строительно-монтажных работ по газификации домовладений намерены увеличить в Самарской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова Газификация

Данный вопрос был рассмотрен на заседании регионального штаба по газификации.

Сообщается, что в Самарской области из 18 152 домовладений, имеющих в настоящее время возможность газификации, отвечают принципам догазификации 15 141 домовладение. При этом владельцы 6779 домов планируют в течение 2023 года заключить договор на технологическое присоединение, владельцы 8362 домов не намерены в ближайшее время подключаться к сетям газораспределения.

Отмечается, что порядка трех тысяч адресов не соответствуют принципам догазификации, поскольку на некоторых на земельных участках нет домовладения, домовладения расположены на земельных участках, не оформленных в собственность, домовладения, принадлежат физическим лицам, но на них в установленном порядке не оформлены права собственности, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что в регионе муниципалитеты ведут работу по оформлению объектов недвижимости в собственность владельцев.

Отмечается, что первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшовпоручил главам муниципалитетов уделять особое внимание таким домовладениям.

«Нужно приложить максимальные усилия, чтобы проложенные газопроводы работали и приносили пользу людям», — приводит пресс-служба его слова.

Кудряшов также сообщил, что в настоящее время принято свыше 8,5 тысяч заявок на социальную газификацию, исполнено уже около двух тысяч.

«Газораспределительные организации по исполнению строительно-монтажных работ, обеспечению подвода газопроводов-отводов до границ земельных участков вышли на темп 600−700 заявок в месяц. Но этого недостаточно. Мы ставим им задачу как минимум вдвое увеличить количество ежемесячно исполняемых строительно-монтажных работ», — заявил чиновник.