Брянск, 14 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Официально подведены результаты дополнительных выборов депутата Брянской областной думы седьмого созыва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии.

Денис Абрамов ИА REGNUM Подсчёт голосов

По Дятьковскому одномандатному избирательному округу № 14 избран Павел Исаков (ЛДПР) — за него проголосовали 56,23% избирателей. Представитель Алексей Тимошков набрал 21,79%, кандидат от КПРФ Андрей Захаров — 20,02%.

В выборах участвовали три кандидата, явка составила 22,80%.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы проходили 10 и 11 сентября.