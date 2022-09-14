Талукан, Афганистан, 14 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар кочевники с юга и из Пакистана напали на дома местных жителей в уезде Ходжа Бахауддин. Об этом сообщает газета «8 Собх».

U.S. National Archives Афганистан

Согласно источникам, вечером 13 сентября в ходе нападения на кишлак Шуртугай этого уезда между двумя сторонами произошло столкновение. Кочевники ранили из огнестрельного оружия четырёх человек, а также избили детей. Источники добавляют, что местные жители защищали себя и свои дома с помощью подручных средств, таких как лопаты и мотыги.

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Собеседники утверждают, что пуштунские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) защищают кочевников из южных провинций и пакистанского Вазиристана, пришедших в эту провинцию для захвата земель и домов.

Следует отметить, что после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотни кочевых семей из южных провинций Афганистана и Северного Вазиристана вторглись в северные и северо-восточные провинции и стремятся завладеть землями и домами коренных жителей.

Подобные действия кочевников всегда сталкивалось с отпором местного населения, и между двумя сторонами возникали конфликты.

Некоторое время назад местные чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дайкунди по заявлению кочевников решили, что «плата за кровь» пастуха-кочевника, убитого неизвестно кем много лет назад, составляет 2,5 миллиона афгани и один автомат Калашникова.