Стокгольм, 14 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В ночь на 14 сентября Центризбирком Швеции объявил, что результаты выборов в риксдаг будут объявлены, не 15 числа, а уже сегодня, 14. Однако глава аппарата ведомства Анна Нюквист, появившаяся в студии телеканала SVT, заявила, что орган может не успеть подсчитать все голоса в срок.

Pixabay.com Флаг Швеции

Журналисты напоминают, что практика предыдущих лет показывает, что официальные результаты выборов должны быть объявлены вечером 14 сентября. Однако в этом году досрочное голосование было более обширным, что затрудняет подсчет голосов, что может занять еще один день.

Подсчет досрочных голосов и голосов шведов, проживающих за границей, формально называется «предварительным подсчетом голосов избирательной комиссией», но его также обычно называют итоговым подсчетом, поскольку формально все дальнейшие действия лишь будут закреплять цифры, полученные 14 сентября.

Напомним, что согласно цифрам на момент публикации данной новости на выборы в риксдаг Швеции побеждает оппозиция во главе с Ульфом Кристерссоном.