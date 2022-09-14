Донецк, 14 сентября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны киевских нацистов. Об этом 14 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что бнадеровские вооружённые формирования произвели обстрел Куйбышевского района Донецка в 10:04 (совпадает с мск), выпустив по городу три снаряда «натовского» калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Светлодарск в Донецкой Народной Республике из американских гаубиц М777