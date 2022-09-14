Стокгольм, 14 сентября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Ожидается, что лидер оппозиции Ульф Кристерссон (Умеренные) будет первым, кого вызовут к тальману и поручат сформировать правительство Швеции. Но для того, чтобы стать премьер-министром страны, лидер Умеренных должен в первую очередь решить три важнейших вопроса вместе с другими оппозиционными партиями. Об этом в эфире телеканала SVT 14 сентября рассказала политолог Линн Мордстам.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

По его словам, главным вопросом является нежелание Шведских демократов сокращать объемы фонда страхования по безработице, чего добиваются Умеренные.

Еще один конфликт, отметил он, который еще предстоит решить, — это миграционная политика и подход к ней. Партия Шведских демократов хочет выступает за то, чтобы право на предоставление убежища в Швеции было снижено до минимального уровня ЕС, чему противятся Либералы.

По его словам, есть противоречия и в вопросе о роли Швеции в мире. Шведские демократы отказались от требования о выходе Швеции из ЕС, но по-прежнему выступает за ограничение власти Евросоюза над государствами-членами, сказал он.