Кишинёв, 14 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Молдавия не успеет в срок до 1 октября исполнить обязательство провести аудит исторического долга перед Газпромом, и возможно, в будущем месяце поставки российского газа прекратятся. Об этом 13 сентября в эфире телеканала TV8 сообщила президент Молдавии Майя Санду.

Gov.md Майя Санду

Она заявила, что газ можно будет покупать в Румынии, но по рыночной цене. Поскольку газ в Приднестровье идёт через Молдавскую сеть, такую же цену придётся платить и там. Только в этом случае молдавская сторона готова поставлять газ.

«Приднестровье, если они готовы платить, если будет предоплата, как и на Правом берегу, тогда — да. А если люди не готовы платить, Правый берег не может платить за Приднестровье», — сказала Санду.

На замечание ведущего, что в случае прекращения поставок газа в Приднестровье там перестанут поставлять Молдавии электроэнергию. В этом случае, по словам Санду, электроэнергию будут покупать у киевского режима.

Напомним, в октябре 2021 года при продлении соглашения на поставку газа в Молдавию Газпром потребовал выплачивать исторический долг, превысивший с учётом пени $700 млн. Молдавская сторона настояла на аудите задолженности и обязалась провести его до 1 мая 2022 года. После срыва этого срока Газпром продолжил поставки, назначив новый срок — 1 октября 2022 года.