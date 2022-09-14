Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана остается напряжённой
Бишкек, 14 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Напряжённость сохраняется на границе Киргизии и Таджикистана после утренней перестрелки, сообщает 14 сентября Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.
Утром на одном из участков границы произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. На место инцидента прибыли для переговоров начальник областного управления ПС ГКНБ Киргизии по Баткенской области и начальник областного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана по Согдийской области.
«По состоянию на 11:30 (08:30 мск) 14 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Булак-Баши характеризуется как напряжённая», — говорится в сообщении.
Стороны договорились о прекращении огня, но со стороны Таджикистана продолжается стрельба по позициям киргизских пограничников, отмечают в погранслужбе. Со стороны Киргизии пострадавших нет.
Погранслужба Киргизии продолжает принимать меры «по прекращению огня и недопущению эскалации пограничного инцидента».
Как сообщало ИА REGNUM, киргизская сторона обвинила таджикских пограничников в проникновении на неописанный участок границы в Баткенской области Киргизии. Утверждается, что они «заняли боевые позиции» и открыли огонь, в том числе миномётный, в ответ на требование покинуть эту местность.
Читайте также: В Таджикистане обвинили пограничников Киргизии в обстрелах