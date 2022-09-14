Бишкек, 14 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Напряжённость сохраняется на границе Киргизии и Таджикистана после утренней перестрелки, сообщает 14 сентября Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM На границе с Киргизией

Утром на одном из участков границы произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. На место инцидента прибыли для переговоров начальник областного управления ПС ГКНБ Киргизии по Баткенской области и начальник областного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана по Согдийской области.

«По состоянию на 11:30 (08:30 мск) 14 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Булак-Баши характеризуется как напряжённая», — говорится в сообщении.

Стороны договорились о прекращении огня, но со стороны Таджикистана продолжается стрельба по позициям киргизских пограничников, отмечают в погранслужбе. Со стороны Киргизии пострадавших нет.

Погранслужба Киргизии продолжает принимать меры «по прекращению огня и недопущению эскалации пограничного инцидента».

Как сообщало ИА REGNUM, киргизская сторона обвинила таджикских пограничников в проникновении на неописанный участок границы в Баткенской области Киргизии. Утверждается, что они «заняли боевые позиции» и открыли огонь, в том числе миномётный, в ответ на требование покинуть эту местность.

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