Токио, 14 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В рамках трансляции State of Play PlayStation анонсировала игру Pacific Drive в жанре выживания на дорожно-автомобильную тему. Трейлер был опубликован 14 сентября на видеоресурсе PlayStation.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры 2022 года

Ролик даёт понять, что герой игры будет путешествовать на автомобиле по «сюрреалистической и полной аномалий» территории тихоокеанского северо-запада (географический регион на западе Северной Америки), представляющей собой что-то вроде Зоны в играх S. T. A. L. K. E. R. Релиз Pacific Drive состоится в 2023 году.

«Каждая поездка в дикую местность приносит уникальные и странные испытания, поскольку вы восстанавливаете и модернизируете свой автомобиль в заброшенном гараже, который служит вашей домашней базой», — пояснила студия Ironwood, занимающаяся разработкой игры. Компания показала в трейлере игровой процесс и дала примерное представление о концепции Pacific Drive.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в рамках State of Play студия SHIFT UP Corporation представила новый трейлер игры Stellar Blade, которая ранее была известна под названием Project Eve. Игра выйдет на консоли PlayStation 5 в 2023 году.