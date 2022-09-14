Иркутск, 14 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 14 сентября известило об окончании расследования уголовного дела по факту незаконного обналичивания материнского капитала: с целью хищения денежных средств, женщины заключили фиктивную сделку по купле-продаже несуществующего жилого дома в Братске.

ИА REGNUM Материнский капитал

По версии следствия, в 2016 году 43-летняя братчанка, получив сертификат на маткапитал при рождении второго ребенка, вступила в преступный сговор с 50-летней женщиной, после чего фигурантки заключили фиктивную сделку по купле-продаже жилого дома в поселке Порожском, который фактически отсутствовал.

Далее с целью реализации умысла на хищение денежных средств владелица сертификата оформила заведомо ложные и недостоверные документы об улучшении жилищных условий своих детей и предоставила их в Управление Пенсионного фонда РФ в городе Братске и Братском районе Иркутской области, которым принято решение о перечислении денежных средств на счет второй злоумышленницы. В результате преступных действий ими причинен ущерб порядка 400 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Братский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Иркутской области получат право тратить средства регионального материнского капитала на подключение индивидуальных жилых домов к коммунальной инфраструктуре. Соответствующий законопроект был рассмотрен 14 сентября в областном парламенте.

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