Канберра, 14 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Во время пресс-конференции 14 сентября премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза спросили, что он может ответить гражданам, которые поставили под сомнение приверженность лейбористов содействовать развитию австралийского села, поскольку инфраструктурные программы сталкиваются с сокращением финансирования. Ответ политика передала газета The Guardian.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Как пишет издание, Альбаниз предпочел в своем ответе направить критику в адрес Национальной партии Австралии, которая критиковала его правительство за урезание финансирования.

«Могу сказать так: Национальная партия привержена скупке голосов избирателей. Они не обязательно ратуют за хорошие инфраструктурные проекты. А там, где проекты хорошие, мы очень положительно к ним относимся … Национальная партия с точки зрения того, как она считает средства налогоплательщиков … не является для нас каким-то моральным ориентиром, которому будет следовать лейбористское правительство», — сказал премьер-министр страны.