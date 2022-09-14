Чикаго, США, 14 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения в результате перестрелки, произошедшей в одном из парков американского города Чикаго, сообщает со ссылкой на власти города 13 сентября New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Перестрелка произошла в Вашингтон-парке на южной стороне города около 19:45. после того, как у двух враждующих групп произошла «личная ссора», заявил на пресс-конференции заместитель начальника полиции Чикаго Фред Мелеан.

По словам Мелеана, все жертвы были взрослыми, и ни один невинный прохожий не пострадал от перекрестного огня.