Балтийск, Калининградская область, 14 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Корвет «Стойкий» успешно выполнил артиллерийские стрельбы по различным целям в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Nordsy.spb.ru Корвет «Стойкий» проекта 20380

пресс-служба ЗВО «Во время выхода в море экипаж корвета «Стойкий» провёл комплекс артиллерийских стрельб по воздушным мишеням и макету плавающей мины. Практические стрельбы выполнялись из 100-мм артиллерийской установки А-190 и 30-мм артустановок АК-630».

В ходе стрельб экипажу корвета объявлялись вводные по радиационной, химической и биологической опасности, поступлению воды и возгораниям в отсеках, усложняющие ведение стрельбы.

Военные моряки также отработали постановку радиоэлектронных помех, борьбу за живучесть корабля на ходу, противодиверсионные мероприятия, прохождение узкостей и маневрирование в условиях ограниченной видимости.

Как сообщало ИА REGNUM, Балтийский флот провёл в пунктах базирования кораблей в Калининградской и Ленинградской областях плановые учения по противоподводно-диверсионной обороне корабельных сил.