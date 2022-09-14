Москва, 14 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Значительная часть официальной делегации России пока не получила визы в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Об этом сегодня, 14 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

ООН

По её словам, из списка членов официальной делегации России часть людей получила визы, а часть не получила. В процентах точной статистики нет.

«Глава делегации РФ на ГА ООН глава МИД Сергей Лавров визу в США получил 13 сентября», — уточнила Захарова и добавила, что остаются нерешёнными логистические проблемы.

ИА REGNUM сообщало, в Кремле надеются, что США выдадут визы российской делегации для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

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