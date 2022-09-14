Омск, 14 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Омске начнётся после 20 сентября. Как сообщили ИА REGNUM 14 сентября в мэрии города, сейчас в Омской области установилась умеренно-тёплая погода. Прогнозируется дальнейшее потепление.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Как уточнили в департаменте городского хозяйства мэрии, отопительный сезон в Омске начнётся, как только установится прохладная погода. Все предприятия теплоэнергетического комплекса и жилой фонд уже подготовлены к зиме, заверили в департаменте.

Заместитель директора профильного департамента Александр Гаврилов пояснил, что каждый муниципалитет вправе самостоятельно определять дату старта отопительного периода: «В этом году мы видим, что пока ещё тепло, а вот в третьей декаде сентября температура окружающего воздуха будет понижаться».

Сначала к теплу начнут подключать объекты соцсферы, затем жилой фонд и прочих потребителей. Чтобы наладить гидравлическую систему теплоснабжения и запустить все объекты в городе, потребуется около двух недель, подытожил Гаврилов.

Добавим, по состоянию на 14 сентября в Омске к приёму тепла готово более 5700 многоквартирных домов и 425 объектов соцсферы.

Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, ночью 15 сентября в Омской области ожидается +2…+7 °С, при прояснении заморозки — 1…-6 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +13…+18 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени отопительный сезон стартует 14 сентября.

Читайте также: В Тюмени началось поэтапное подключение жилья к отоплению