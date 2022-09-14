Чебоксары, , 10:07 — REGNUM В Чувашии планируют ввести возможность корректировки «существенных условий» исполнения государственных контрактов в части ремонта или содержания дорог. Соответствующий проект разработала госслужба по конкурентной политике и тарифам, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Трасса Иван Шилов © ИА REGNUM

Изменения предлагается внести в постановление регионального правительства от 2 сентября 2021 года, касающееся исполнения государственных контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства. Речь идёт об изменении «существенных условий» контрактов по ремонту или содержанию дорог.

«Проектом постановления допускается по соглашению сторон в 2022 году изменение существенных условий государственных контрактов, заключённых до 1 июля 2022 года, предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения», — отмечается в документе.

Данный проект разработан в связи с принятием 28 июня 2022 года соответствующего федерального постановления.

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2021 года в Чувашии были внесены изменения в нормативно-правовые, касающиеся исполнения контрактов «в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы».