* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 10:07 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перевезли в афганскую провинцию Гор тела 12 своих боевиков, погибших в столкновениях с Фронтом национального сопротивления в провинции Панджшер. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

Достоверные источники сообщили, что радикалы переведи тела своих людей на военных вертолётах.

По данным собеседников, только за 13 сентября в результате боёв в долине Абдуллахейль уезда Дара погибли 33 боевика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ещё 18 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в Фарадже.

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переправили тела своих боевиков из Панджшера и в другие провинции на военной технике.

Радикалы пока ничего не заявили по поводу этих утверждений.

Ранее местные источники в беседе с газетой «8 Собх» сообщили о тяжёлых потерях талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в панджшерских боях и заявили, что крупномасштабное наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на позиции Фронта сопротивления не увенчалось успехом.