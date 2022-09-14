* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 14 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перевезли в афганскую провинцию Гор тела 12 своих боевиков, погибших в столкновениях с Фронтом национального сопротивления в провинции Панджшер. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Достоверные источники сообщили, что радикалы переведи тела своих людей на военных вертолётах.

По данным собеседников, только за 13 сентября в результате боёв в долине Абдуллахейль уезда Дара погибли 33 боевика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ещё 18 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в Фарадже.

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переправили тела своих боевиков из Панджшера и в другие провинции на военной технике.

Радикалы пока ничего не заявили по поводу этих утверждений.

Ранее местные источники в беседе с газетой «8 Собх» сообщили о тяжёлых потерях талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в панджшерских боях и заявили, что крупномасштабное наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на позиции Фронта сопротивления не увенчалось успехом.