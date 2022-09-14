Канберра, 14 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. 14 сентября состоялся насыщенный день для премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза, который встретился со своими коллегами из регионов на заседании Национального кабинета министров. Как пишет издание TheGuardian, сейчас высшее политическое руководство страны завершает свой рабочий день и готовится отправиться в Лондон, чтобы проститься с Елизаветой II на похоронах.

Senedd Cymru Елизавета II

В настоящее время Энтони Альбаниз готовится к поездке в Великобританию, пишут журналисты. Он отправится 15 сентября вместе с генерал-губернатором Австралии Дэвидом Херли. Их также будут сопровождать десять «обычных» австралийцев, которые были выбраны представлять нацию на похоронах Ее величества.

Ранее Альбанизу пришлось отвечать на вопросы журналистов, которые поинтересовались, не являются ли приглашенные общественные деятели сторонниками республиканцев, на что Альбаниз заявил, что «анкетирование по этому поводу не проводилось».

Напомним, что похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября.