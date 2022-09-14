Благовещенск, 14 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Приамурье 14 сентября находится с рабочей поездкой глава министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он намерен посетить некоторые сельхозпредприятия региона и провести совещание в правительстве региона, сообщило ИА Amur. Life.

Mcx.gov.ru Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев

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Министр уже посетил Всероссийский научно-исследовательский институт сои, который был недавно передан в введение минсельхоза РФ. Учреждение занимается селекцией и исследованием сои, агрохимией и разработками по защите растений. В планах — создавать из сои новые продукты и корма для животных.

Дмитрия Патрушева сопровождают губернатор Амурской области Василий Орлов и министр сельского хозяйства региона Олег Турков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье намерены сохранить и увеличить пошлину на вывоз соевых бобов с целью стимулировать их переработку на территории региона. С помощью инвесторов в Приамурье намерены строить завод по глубокой переработке сои.