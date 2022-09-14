Иркутск, , 10:03 — REGNUM По итогам муниципальных выборов в Иркутской области, состоявшихся в единый день голосования, 16 депутатских мандатов в 14 думах распределяли по жребию. Как сообщили 14 сентября в областном избиркоме, дело в том, что кандидаты набрали одинаковое количество голосов.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В результате в думу Ушаковского муниципального образования избран Игорь Кородюк от КПРФ, Усть-Кадинского — Евгения Финашкина («Единая Россия»), Большеокинского — Анжела Вешкина («Единая Россия»), Заларинского – Дмитрий Плотников («Единая Россия»).

В Куйтунском городском поселении депутатом стал Павел Гусев (ЛДПР), Усть-Кутском (два округа) — Владимир Панасюк («Единая Россия») и Олег Матафонов (КПРФ).

В думу Старо-Акульшетского сельского поселения избран Евгений Евграфов («Единая Россия»), Бугульдейского — Дмитрий Бдицких (ЛДПР), Аршанского — Анна Труфанова («Единая Россия»), Владимирского – Надежда Голосуева (самовыдвижение), Гадалейского – Галина Перетолчина («Справедливая Россия – За правду»), Едогонского – Григорий Лешенко («Единая Россия»).

В Катарминском сельском поселении один из кандидатов отказался от жеребьевки и депутатом станет Любовь Мухина («Единая Россия»).

В Мухинском сельском поселении из трех кандидатов, набравших равное число голосов, депутатами избраны Наталья Барахтенко (КПРФ) и Ирина Литвин («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области в Единый день голосования 11 сентября были избраны мэры семи городов и районов, главы 216 поселений.

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