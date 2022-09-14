Абанский район, Красноярский край, 14 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Абанском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело о даче и получении взятки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

По данным следствия, с января по май 2021 года бывший начальник миграционного пункта районного отдела полиции получила от представителей двух лесоперерабатывающих организаций взятки в сумме 430 тыс. рублей за покровительство.

«В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кежемском районе края был задержан и заключён под стражу полицейский за взятку в виде 3 тысяч литров дизельного топлива общей стоимостью 180 тысяч рублей от представителя компании в сфере лесозаготовки.

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