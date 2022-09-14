Баку, , 15:51 — REGNUM Очередная эскалация на армяно-азербайджанской границе прямо увязывается с ситуацией на фронтах СВО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается очередной эскалации, то она уже не первая за поствоенный период и каждый раз, тем или иным образом, она совпадала с некими событиями на фронтах СВО. Одно из масштабных обострений в Нагорном Карабахе случилось в марте, что я, например, был склонен прямо увязывать с прощупыванием возможной реакции России на такое обострение в связи с начавшейся тогда СВО. Сейчас мы видим после неудачи на Харьковском направлении достаточно интенсивный обстрел на армяно-азербайджанской границе и десятки жертв. Это, конечно, прямым образом связано. В Баку и Анкаре смотрят на то, что происходит, и делают соответствующие выводы. Кроме того, мне хотелось бы отметить сопадение вот этого обострения с предстоящей встречей в Самарканде глав государств ШОС, куда, по некоторым данным, приглашены и Никол Пашинян, и Ильхам Алиев, и, разумеется, Реджеп Тайип Эрдоган. Возможно, есть серьёзные силы, которые пытаются воздействовать в негативном плане на возможные переговоры, которые могут быть продолжены ещё и в формате ШОС», — сказал политолог

Напомним, что в ночь с 12 на 13 сентября произошло резкое обострение обстановки на границе Армении и Азербайджана, приведшее к значительному количеству жертв.