Баку, 14 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Очередная эскалация на армяно-азербайджанской границе прямо увязывается с ситуацией на фронтах СВО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил главный редактор сайта kavkazoved.infoАндрей Арешев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Что касается очередной эскалации, то она уже не первая за поствоенный период и каждый раз, тем или иным образом, она совпадала с некими событиями на фронтах СВО. Одно из масштабных обострений в Нагорном Карабахе случилось в марте, что я, например, был склонен прямо увязывать с прощупыванием возможной реакции России на такое обострение в связи с начавшейся тогда СВО. Сейчас мы видим после неудачи на Харьковском направлении достаточно интенсивный обстрел на армяно-азербайджанской границе и десятки жертв. Это, конечно, прямым образом связано. В Баку и Анкаре смотрят на то, что происходит, и делают соответствующие выводы. Кроме того, мне хотелось бы отметить сопадение вот этого обострения с предстоящей встречей в Самарканде глав государств ШОС, куда, по некоторым данным, приглашены и Никол Пашинян, и Ильхам Алиев, и, разумеется, Реджеп Тайип Эрдоган. Возможно, есть серьёзные силы, которые пытаются воздействовать в негативном плане на возможные переговоры, которые могут быть продолжены ещё и в формате ШОС», — сказал политолог

Напомним, что в ночь с 12 на 13 сентября произошло резкое обострение обстановки на границе Армении и Азербайджана, приведшее к значительному количеству жертв.