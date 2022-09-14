Ярославль, 14 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Ярославской области не хватает почти 1000 врачей и медработников. Об этом в ходе заседания комитета по здравоохранению областной думы рассказал директор регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский.

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По словам директора депздрава, кадровый дефицит составляет около 430 врачей и 450 средних медицинских работников. Всего же регионе работает 5,4 тысяч врачей и 9,2 тысяч средних медработников. Глава профильного комитета облдумы полагает, что нехватка специальстов — не только проблема региона.

«Наполнение кадров — вопрос федеральный и актуален, пожалуй, для всех регионов, кроме Москвы. В областном департаменте честно оценивают ситуацию. Вопрос кадрового обеспечения рассмотрим отдельным вопросом на следующем комитете, — сказал председатель комитета по здравоохранению Юрий Филимендиков.

Проблему с нехваткой работников в области решают с помощью программы «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области», в рамках которой сотрудникам выплачивают компенсацию при переезде в сельские населённые пункты.

Также в регионе готовят новые кадры, давая студентам целевое обучение в медицинских ВУЗах. Сейчас этой возможностью пользуются более 400 студентов, их трудоустройство ожидается до 2027 года, и 80 целевиков-ординаторов (трудоустройство в 2023 году).