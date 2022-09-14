Москва, , 10:06 — REGNUM Две опоры ЛЭП были повреждены в трёх километрах от границы с б. УССР в Брянской области, заявили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ.

ЛЭП Дарья Драй © ИА REGNUM

Опоры располагаются рядом с железной дорогой. После подрыва ЛЭП конструкции повредили железнодорожное полотно. Вблизи от места происшествия обнаружен взрыватель замедленного действия ВЗД-144.

Председатель СК России Александр Бастрыкин вечером 13 сентября поручил возбудить уголовное дело по факту разрушения объекта гражданской инфраструктуры.