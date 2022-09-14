Москва, , 10:00 — REGNUM Регистрация транспортных средств и выдачу водительских удостоверений в столице России приостановлена из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы в своём телеграм-канале.

Компьютерный сбой

«В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент специалисты ведут устранение последствий этого сбоя и добавляется, что не связанные с работой информационной системы административные процедуры выполняются в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября президент группы компаний «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил, что разработано мобильное приложение для выборов и он надеется, что оно будет использоваться с 2023 года.