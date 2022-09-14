Пенза, , 11:12 — REGNUM Восемь регионов страны присоединились к всероссийской акции «В первом ряду», в их числе Пензенская область. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Закулисье Иван Шилов © ИА REGNUM

Российское общество «Знание» с 14 сентября по 5 октября совместно с наставниками из театров проводит для школьников акцию, посвященную театральному искусству.

Для ребят проведут экскурсии и мастер-классы. Дети побывают в закулисье театра, в мастерских, костюмерных, зрительных залах, узнают, как проходит подготовка артистов к спектаклям и выступлениям.

Открывать акцию «В первом ряду» будет мероприятие в московском драматическом театре на Малой Бронной.

Лекции и мастер-классы доступны после регистрации на сайте «Знания».

Ранее ИА REGNUM передавало, VIII детский театральный фестиваль «Маршак» состоится в Воронеже в дни школьных каникул — с 30 октября по 6 ноября.

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