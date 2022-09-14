Владивосток, 14 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Силовики арестовали приморца по подозрению в госизмене.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

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Как сообщает телеграм-канал РИА Новости, жителя Владивостока арестовали за госизмену в интересах военной разведки киевского режима б. УССР. По информации ФСБ, мужчина собирал и передавал данные о военных объектах Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная измена — безусловно, тяжкое преступление. Но подобное преступление, совершенное в условиях ведущихся боевых действий в пользу непосредственного противника, — тяжелее многократно, заявил старший преподаватель Кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Артем Кирка.