Таллин, 14 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Драматический Русский театр Эстонии уволил режиссёра Филиппа Лося из-за его заявлений о всплеске русофобии. Об этом директор театра Светлана Янчек сообщила порталу национального эстонского телерадиовещания ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Она уточнила, что с Лосем завершены трудовые отношения, решение об этом принято 12 сентября. Оно было непростым, но необходимым.

«Своими выступлениями в социальных сетях, которые продолжаются, Филипп Лось наносит вред репутации театра и провоцирует крайне негативное отношение к самому факту существования Русского театра в Эстонии», — заявила Янчек.

Лось уволен в силу стремления дирекции сохранить мир в коллективе, добрые отношения с эстонскими коллегами по цеху и саму культурную институцию «Русский театр», добавила она.

Режиссёр Лось заявил, что будет оспаривать решение об увольнении в суде. 5 сентября истёк срок договора, по которому он занимал должность художественного руководителя театра. После этого Лося перевели на должность режиссёра-постановщика.

В конце августа Лось опубликовал в одной из соцсетей заявление, в котором сравнил положение русскоязычных жителей Эстонии с судьбой евреев во время Холокоста. По его словам, в эстонском обществе стала проявляться «тухлая облезлая русофобия».

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