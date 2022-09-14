Элиста, 14 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Аэропорт Элисты останется закрытым до 22 сентября, об этом сообщила 14 сентября пресс-служба Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

По решению ведомства, режим ограничения полётов для 11 российских аэропортов продлён до 03:45 22 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ограничения на полёты для аэропорта Элисты, а также Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя действует с 24 февраля.