Исламабад, , 09:58 — REGNUM Международные СМИ сообщили, что трое пакистанских солдат были убиты в ходе перестрелки с террористами на афганской границе, в районе Харлачи провинции Хайбер-Пахтунхва.

Пакистанский солдат Pakistanarmy.gov.pk

Новостной сайт Inter-Services Public Relations, связанный с пакистанскими силами безопасности, сообщил, что террористы открыли огонь по пакистанским солдатам с территории Афганистана. Согласно достоверным разведывательным данным пакистанских сил безопасности, террористы понесли многочисленные потери в результате ответного огня пакистанских солдат.

В заявлении пресс-службы пакистанской армии говорится, что в ходе перестрелки были убиты трое солдат: Наик Мохаммад Рахман, 32 года, Наик Мавиз Хан, 34 года, и Ирфанулла, 27 лет.

Также отмечается, что Исламабад решительно осуждает использование афганской территории для действий террористов против Пакистана и ожидает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не допустят подобных действий в будущем.

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари в своём заявлении осудил это нападение и призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предотвратить террористические операции с территории Афганистана против Пакистана.

Напомним, в августе, когда боевики усилили свои атаки на силовиков в Хайбер-Пахтунхва, в Дейре-Бейн был убит военнослужащий пакистанской армии.