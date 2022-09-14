Иркутск, 14 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Жители Иркутской области получат право тратить средства регионального материнского капитала на подключение индивидуальных жилых домов к коммунальной инфраструктуре. Соответствующие изменения в закон «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», приняты 14 сентября в первом чтении сегодня парламентом региона, сообщает сайт Иркутского заксобрания.

Credits-helps.ru Материнский капитал

По словам автора инициативы, депутата Натальи Дикусаровой, действие законопроекта будет распространяться на семьи с тремя и более детьми, получившим областной материнский капитал, размер которого в этом году составляет 116,5 тысяч рублей. После вступления в силу законодательных изменений, такие семьи смогут направить эти средства на финансирование различных мероприятий по организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в объектах индивидуального жилищного строительства либо индивидуальных жилых домах.

По мнению Натальи Дикусаровой, необходимость разработки законопроекта возникла из-за соответствующих обращений жителей Тайшетского района и других территорий Иркутской области. Парламентарии изучили опыт других регионов, проработали правовые аспекты и пришли к выводу, что изменения в действующее законодательство могут быть внесены. Тем не менее, во время обсуждения проекта закона на заседании профильного комитета, у депутатов возникли еще предложения, которые необходимо учесть в данном законопроекте. Поэтому работа будет продолжена во втором чтении на сессии областного парламента в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа президент России Владимир Путин подписал закон об использовании средств материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями (ИП).

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