Ростов-на-Дону, , 09:53 — REGNUM Временные ограничения на полёты для аэропорта «Платов» Ростова-на-Дону будут действовать до 22 сентября, об этом сообщила 14 сентября пресс-служба Росавиации.

Аэропорт «Платов» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Ведомство принято решение продлить ещё на неделю, до 03:45 22 сентября, запрет на полёты для 11 российских аэропортов. Помимо ростовской воздушной гавани, закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на полёты для 11 аэропортов действует с 24 февраля, остальные российские аэропорты работают штатно.