Канберра, 14 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Когда Национальный кабинет министров Австралии соберется 30 сентября, на встрече премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза и глав регионов снова будут обсуждаться сокращение периода самоизоляции и различные послабления антикоронавирусных ограничений. Об этом 14 сентября сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Мы прислушаемся к различным советам, потому что в странах действуют разные механизмы, но то, что мы наблюдаем, так это постепенное движение к тому, чтобы ковид рассматривался как и остальные другие проблемы со здоровьем», — намекнул на дальнейшее послабление ограничений премьер-министр страны Альбаниз.

Он также сказал, что предупредительная и профилактическая работа ведется, однако ситуация с коронавирусом в корне изменилась.

Например, он отметил, что число случаев заражения коронавирусом в учреждениях по уходу за престарелыми составляет «четверть от того, что было в конце июля».