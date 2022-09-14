Миасс, Челябинская область, , 09:49 — REGNUM Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался информацией об аварийном доме в Миассе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом стал сюжет в эфире одного из федеральных телеканалов. Из него следовало, что жильцы жаловались на трещины на потолке и стенах пятиэтажки. В качестве одной из возможных причин такой ситуации называют ремонтные работы на первом этаже, где планируется открыть магазин. Также граждане жалуются на ненадлежащую работу коммунальных служб.

Бастрыкин поручил главе областного управления СКУР Петру Решетникову организовать процессуальную проверку по этой информации. Ход и результаты проверки находятся на контроле в центральном аппарате СКР.