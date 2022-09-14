Миасс, Челябинская область, 14 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался информацией об аварийном доме в Миассе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Поводом стал сюжет в эфире одного из федеральных телеканалов. Из него следовало, что жильцы жаловались на трещины на потолке и стенах пятиэтажки. В качестве одной из возможных причин такой ситуации называют ремонтные работы на первом этаже, где планируется открыть магазин. Также граждане жалуются на ненадлежащую работу коммунальных служб.

Бастрыкин поручил главе областного управления СКУР Петру Решетникову организовать процессуальную проверку по этой информации. Ход и результаты проверки находятся на контроле в центральном аппарате СКР.