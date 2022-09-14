Уфа, , 10:00 — REGNUM Элеватор с зернохранилищем на 24 тонны предложили инвесторам построить в Башкирии. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что сотрудники корпорации развития Башкирии для инвесторов подготовили новое бизнес-предложение по строительству в Федоровском районе элеватора с зернохранилищем на 24 тонны. На эти цели предлагается направить 310,80 млн рублей и создать 35 новых рабочих мест.

Отмечается, что Башкирия является одним из самых успешно развивающихся регионов России в сфере сельского хозяйства. В текущем году посевная площадь в регионе составила около трех тысяч гектаров.

«Так, площадь сельхозугодий в Федоровском районе, где и находится площадка под реализацию проекта, составляет 139 тысяч гектаров, из которых большинство — пашни», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Ранее на оперативном совещании в правительстве региона сообщалось, что в Башкирии не хватает мощностей для хранения всего собранного урожая. В результате в республике появилась потребность в увеличении числа зернохранилищ.

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