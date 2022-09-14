Сидней, Австралия, , 10:05 — REGNUM 14 сентября профсоюз железнодорожников Австралии в очередной раз пошел на конфронтацию в споре с местными властями. Это стало известно после того, как в Сиднее все терминалы оплаты перестанут работать на неопределенный срок, пишет газета The Guardian.

Сидней, Австралия

В профсоюзе уже подтвердили, что отключение всех до единого терминалов оплаты на всех без исключений железнодорожных станциях и вокзалах в Сиднее являются частью забастовки, которую объявили рабочие.

Терминалы оплаты будут не работать с 21 сентября на неограниченный срок.

«Если нет возможности провести оплату, вас не могут оштрафовать. Пожалуйста, сохраняйте бдительность, так как премьер штата Новый Южный Уэльс может использовать различные тактики, чтобы включить терминалы», — говорится в сообщении профсоюза в его аккаунте в соцсети Twitter.