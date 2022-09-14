Сидней, Австралия, 14 сентября 2022, 10:05 — REGNUM 14 сентября профсоюз железнодорожников Австралии в очередной раз пошел на конфронтацию в споре с местными властями. Это стало известно после того, как в Сиднее все терминалы оплаты перестанут работать на неопределенный срок, пишет газета The Guardian.

Сидней, Австралия
Сидней, Австралия

В профсоюзе уже подтвердили, что отключение всех до единого терминалов оплаты на всех без исключений железнодорожных станциях и вокзалах в Сиднее являются частью забастовки, которую объявили рабочие.

Терминалы оплаты будут не работать с 21 сентября на неограниченный срок.

«Если нет возможности провести оплату, вас не могут оштрафовать. Пожалуйста, сохраняйте бдительность, так как премьер штата Новый Южный Уэльс может использовать различные тактики, чтобы включить терминалы», говорится в сообщении профсоюза в его аккаунте в соцсети Twitter.