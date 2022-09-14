Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Дорожные работы на Пулковском шоссе практически остановили движение транспорта и окрасили юг Санкт-Петербурга в багровый цвет на картах дорожной информации утром 14 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильная пробка

К 09:30 мск Пулковское шоссе встало в пробку протяженностью 6,6 км в сторону Петербурга. Помимо дорожных работ, нормальное движение остановилось из-за ДТП.

Объезжая затор, автомобилисты выехали на другие дороги — теперь они стоят в заторах на Волхонском (9 км) и Петербургском (3,3 км) шоссе, Витебском проспекте (9,2 км). Также почти не движется выезд из международного аэропорта «Пулково» и участок внутреннего кольца КАД. Заметим, что кроме автомобилей в пробках застряли пассажиры общественного транспорта.

«Движение автобусных маршрутов № 13, 13А, 39, 39Э, 90, 147, 150, 155, 187, 232, 252, 299, 301 осуществляется со значительными задержками в расписании в связи с дорожными работами на Пулковском шоссе», — предупреждает предприятие «Организатор перевозок».

Напомним, с середины сентября на Пулковском шоссе начались работы по проведению в порядок дорожного покрытия на участке от Дунайского проспекта до Петербургского шоссе. С 11 по 28 сентября из-за ремонта будет ограничен проезд от Дунайского проспекта до КАД.