Пекин, , 09:48 — REGNUM Компания Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co, дочерняя компания China State Shipbuilding Corp, поставила новый крупногабаритный контейнеровоз на 12 дней раньше запланированного срока, что стало еще одним прорывом в области контейнерного судостроения в стране, сообщает 14 сентября газета Global Times.

Контейнеровоз

Контейнеровоз вместимостью 24 000 TEU (двадцатифутовый эквивалент) был спроектирован независимо компанией Hudong-Zhonghua. Корабль полностью основан на местной интеллектуальной собственности. Его длина составляет 399,99 метра, что более чем на 60 метров больше, чем у крупнейшего в мире авианосца, а ширина — 61,5 метра.

С площадью палубы 24 000 квадратных метров, что эквивалентно 3,5 стандартным футбольным полям, недавно доставленный гигантский корабль имеет глубину грузового отсека 33,2 метра. Согласно отчету, он может перевозить 240 000 тонн груза, а его максимальная высота штабелирования составляет 25 контейнеров, что характеризует судно как крупнейшее в мире контейнеровоз, находящееся в эксплуатации в настоящее время, если судить по контейнерной вместимости.

Судно использует новейшую в мире технологию гидродинамической оптимизации, которая обеспечивает высокую скорость и низкий расход топлива при многократных и больших нагрузках. По сравнению с контейнеровозами вместимостью 23 000 TEU, использующими традиционное ископаемое топливо, новое судно может сократить выбросы углекислого газа примерно на 38 тонн в пересчете на каждодневные рейсы.

Новейший гигантский корабль стал продолжением аналогичного сверхбольшого корабля, доставленного компанией Hudong-Zhonghua в конце июня. В настоящее время в Hudong-Zhonghua строятся пять сверхбольших контейнеровозов. По сообщениям СМИ, судостроитель поставил два сверхразмерных судна и планирует поставить еще одно в течение года.