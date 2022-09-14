Сидней, Австралия, 14 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз и премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте на совместной пресс-конференции 14 сентября объявили, что новая площадь в центральном деловом районе Сиднея будет названа в честь скончавшейся королевы Елизаветы II, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

Площадь на улице Маккуори на восточной стороне центрального делового района Сиднея будет именоваться как «Площадь королевы Елизаветы II». Отмечается, что это ознаменует семидесятилетнее правление покойного монарха.

«Это дальновидный проект», — отметил Альбаниз.

Напомним, что 19 сентября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз и генерал-губернатор Дэвид Херли будут в Лондоне на церемонии похорон ушедшей из жизни Ее величества.