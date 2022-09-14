Донецк, 14 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В результате обстрела боевиками ВСУ Дворца культуры в Светлодарске ранена женщина, сообщили 14 сентября в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Артиллерия ВСУ

«ВФУ обстреляли Дворец культуры в Светлодарске, ранена женщина», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя.

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