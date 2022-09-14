Грозный, , 09:46 — REGNUM В Чечне с наступлением осени наблюдается нашествие комаров. В региональном управлении Россельхозцентра объяснили причину такого явления изменением климата, в частности, теплой зимой и влажностью весной.

Комар Pixabay.com

«Повышение численности комаров обусловлено благоприятными погодными условиями этого года. Повышенная влажность при высокой температуре окружающей среды. Вспышки насекомых — обычное явление природы. Теплая зима 2021-2022, весенние осадки заложили основу популяции на текущий год», — приводит слова представителя ведомства ИА «Чечня Сегодня».

По данным специалистов, опасности для здоровья этот вид комаров не представляет, их численность войдет в норму, как только в природе наступит климатический баланс.

Напомним, массовое нашествие комаров было зафиксировано в 2020 году во многих регионах России. Тогда причиной также стали климатические факторы — влажность и теплая погода.

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