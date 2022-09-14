Грозный, 14 сентября 2022, 09:46 — REGNUM В Чечне с наступлением осени наблюдается нашествие комаров. В региональном управлении Россельхозцентра объяснили причину такого явления изменением климата, в частности, теплой зимой и влажностью весной.
По данным специалистов, опасности для здоровья этот вид комаров не представляет, их численность войдет в норму, как только в природе наступит климатический баланс.
Напомним, массовое нашествие комаров было зафиксировано в 2020 году во многих регионах России. Тогда причиной также стали климатические факторы — влажность и теплая погода.
Читайте ранее в этом сюжете: Тучи комаров атакуют жителей Нижегородской области