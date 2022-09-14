Душанбе, 14 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В результате перестрелки на таджикско-киргизской границ один пограничник Таджикистана погиб и ещё два получили ранения. Об этом 14 сентября сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что в данный момент раненые таджикские пограничники доставлены в реанимационное отделение Центральной больнице Исфары, где они находятся под наблюдением медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Таджикистана заявили, что пограничники Киргизии «без каких-либо причин» обстреляли позиции военных Таджикистана, в результате чего таджикская сторона вынуждена была открыть ответный огонь.