Канберра, , 10:02 — REGNUM 14 сентября фондовый рынок Австралии упал почти на 2,6% в течение нескольких минут после открытия торгов. Это обошлось держателям ценных бумаг примерно в 58 миллиардов австралийских долларов (39 млрд долларов США), сообщает телеканал Nine News.

Биржа Иван Шилов © ИА REGNUM

Резкое падение было спровоцировано напуганными инвесторами США, обеспокоенными более высокими, чем ожидалось, данными по инфляции. Всего через несколько минут после открытия рынка индекс S&P/ASX 200 упал на 180 пунктов, или 2,57%, до 6829,5 пункта.

Отмечается, что все одиннадцать секторов фондового рынка упали. Акции технологических кампаний и сектор недвижимости продемонстрировали снижение более чем на 3%.

Местные акции падают после того, как США опубликовали более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции, что еще больше спровоцировало опасения по поводу дальнейшего повышения процентных ставок в мире, объясняют журналисты.