Канберра, 14 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. 14 сентября фондовый рынок Австралии упал почти на 2,6% в течение нескольких минут после открытия торгов. Это обошлось держателям ценных бумаг примерно в 58 миллиардов австралийских долларов (39 млрд долларов США), сообщает телеканал NineNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

Резкое падение было спровоцировано напуганными инвесторами США, обеспокоенными более высокими, чем ожидалось, данными по инфляции. Всего через несколько минут после открытия рынка индекс S&P/ASX 200 упал на 180 пунктов, или 2,57%, до 6829,5 пункта.

Отмечается, что все одиннадцать секторов фондового рынка упали. Акции технологических кампаний и сектор недвижимости продемонстрировали снижение более чем на 3%.

Местные акции падают после того, как США опубликовали более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции, что еще больше спровоцировало опасения по поводу дальнейшего повышения процентных ставок в мире, объясняют журналисты.