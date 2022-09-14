Пекин, , 09:43 — REGNUM Основной причиной проблем в китайско-японских отношениях в последние годы является неспособность Японии приспособиться и изменить свое мышление и отношение к быстрому развитию Китая, а также неспособность переориентировать отношения с Китаем на этой основе, заявил бывший посол Китая в Японии Чэн Юнхуа, в эксклюзивном интервью Global Times.

Китай и Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Япония должна серьезно и спокойно рассмотреть этот вопрос: будет ли ей лучше со стабильным и процветающим соседом или с неспокойным и хаотичным, сказал Чэн. Многие препятствия на пути китайско-японских отношений могли бы быть устранены, если бы Япония добилась ясности в этом вопросе, отметил Чэн.

Чэн сделал это заявление во время 6-го Форума цивилизаций Тайхэ в начале сентября в Пекине. В этом году отмечается 50-я годовщина нормализации отношений между Китаем и Японией, однако нынешнюю атмосферу китайско-японских отношений трудно назвать «праздничной», отметил Чэн, поскольку враждебные высказывания некоторых японских политиков и вмешательство Японии в тайваньский вопрос омрачают двусторонние отношения.

«На этом фоне нам более необходимо серьезно и спокойно подумать о том, как сохранить с таким трудом достигнутые достижения в китайско-японских отношениях за последние 50 лет и не позволить им пропасть даром», — отметил Чэн, отметив, что общим камнем преткновения многих проблем между Китаем и Японией является то, как Япония противостоит быстрому развитию Китая.

Во время его пребывания на посту посла Китая в Японии с 2010 по 2019 год двусторонние отношения достигли важного этапа, когда Китай обогнал Японию в качестве второй по величине экономики в мире в 2010 году. Чэн напомнил, что в то время между Китаем и Японией существовал целый ряд проблем, и основной причиной их была неспособность Японии приспособиться и изменить свое мышление перед лицом быстрого развития Китая. Как и другие крупные державы, Китай и Япония — конкуренты, но ключевой момент заключается в том, как скорректировать взаимное восприятие и переориентировать отношения.

Будущее китайско-японских отношений также может столкнуться с проблемами, но, как Чэн много раз напоминал японской стороне в своих выступлениях в качестве посла, Япония должна подумать о том, что для нее лучше — стабильный и процветающий Китай или турбулентный и хаотичный. Развитие Китая, по сути, предоставило большие возможности для возрождения и перестройки Японии, что было широко признано всеми партиями в Японии. Доходность инвестиций японских предприятий в Китае намного выше, чем в Европе, США, странах АСЕАН и других регионах.

В период напряженности в Тайваньском проливе после провокационного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань Япония не только не смогла сохранить региональную стабильность, но вместо этого выступила с ошибочными заявлениями по тайваньскому вопросу.

Депутат от Либерально-демократической партии Японии и председатель Консультативного совета членов Парламента Японии и Южной Кореи Кэидзи Фуруя, посетил остров Тайвань, что стало грубым вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением принципа «одного Китая» и духа четырех китайско-японских политических документов и неверным сигналом силам независимости Тайваня, заявил в августе представитель министерства иностранных дел Китая. Недавние шаги Японии «очень опасны» и должны «вызвать бдительность», в частности, относительно того, может ли страна продолжать придерживаться пути мирного развития и вызывает ли это «сомнения», отметил Чен.

Например, Чен заметил, что оборонный бюджет Японии, как ожидается, превысит более 1% ВВП страны. Публично японский народ и молодые студенты каждый год вспоминают о том, что произошло в Хиросиме и Нагасаки, но некоторые из них остаются в полном неведении о Нанкинской резне, учиненной японскими войсками.

В дополнение к заметному сдвигу вправо в японской политике, Япония пытается играть большую роль в процессе сотрудничества с США, а действия Японии по тайваньскому вопросу являются тому свидетельством, сказал Чэн. За всем этим стоят США, но более важной является проблема восприятия Японии и ее отношения к Китаю. В частности, Чэн сказал, что Японии следует проявлять осторожность в вопросе Тайваня, где Япония имеет 50-летнюю историю позорного колониального правления. В отношениях между людьми между двумя странами также наблюдается охлаждение. По данным японских СМИ в феврале, доля китайских респондентов, которые положительно относятся к Японии, снизилась до 26,3%.

В начале вспышки COVID-19, в первые месяцы 2020 года, между китайским и японским народами существовало довольно доброжелательное взаимодействие, причем наиболее типичным случаем было взаимное оказание материальной помощи, сказал Чэн, который в настоящее время является исполнительным вице-президентом Ассоциации китайско-японской дружбы.

Однако, поскольку правительство США назначило Китай ответственным за эпидемию, это затронуло значительную часть японского населения и оказало очень негативное влияние как на китайско-японские отношения, так и на гражданские настроения в обеих странах, сказал Чэн. Он также отметил, что под воздействием пандемии человеческие обмены между двумя странами были прерваны, и обе стороны узнавали друг о друге только через Интернет.

«Информация из таких каналов могла быть неизменно преувеличенной и неточной, что, в свою очередь, приводило к дальнейшему снижению взглядов людей двух стран друг на друга», — заметил Чэн.

Стоит отметить, что, хотя многие опросы показывают, что благосклонность китайского и японского народов друг к другу снижается, в то же время более 70% людей в обеих странах считают, что другая страна важна для развития их собственной страны, а это значит, что все еще существует существует вероятность того, что отношения между двумя странами, особенно гражданские отношения, улучшатся.

В связи с 50-й годовщиной нормализации отношений Китай и Япония должны расширять обмены и укреплять сотрудничество, особенно для создания большего количества каналов, таких как расширение межличностных обменов между молодежью обеих стран, как способ укрепления взаимопонимания, предложил Чэн, отметив, что в плане культуры, два народа также должны общаться друг с другом и достигать взаимопонимания.